Експерти закликали якомога швидше ухвалити проект №2543 щодо "зеленого" тарифу

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Учасники ринку ВДЕ підтримали проект №2543

Гравці ринку наполягають на швидкому ухваленні законопроекту №2543 "Про покращення інвестиційного клімату у сфері відновлюваної енергетики". Про це заявили в Європейській бізнес асоціації під час засідання комітету Асоціації з палива та енергетики, яке відбулося 10 грудня.

Законопроект, зокрема, передбачає добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу, аби покращити фінансовий стан державного підприємства "Гарантований покупець" (відповідає за виплати "зеленим" компаніям), та містить гарантії інвесторам у ВДЕ, що законодавство не буде ретроспективно змінюватися.

"Законпроект передбачає, що в умовах, коли компанії погоджуються перейти на нові умови, так, за рахунок зниження тарифу, але у них буде подовжений строк дійсного тарифу. З точки зору бізнесу і більшості індустрії ці вимоги прийнятні. Цей законопроект є компромісним з точки зору захисту інтересів інвестора", - повідомив фахівець в сфері енергетичного права, партнер юридичної компанії Asters Ярослав Петров.

Водночас експерти закликають найближчого пленарного тижня прийняти законопроект №2543, акцентуючи увагу на тому, що учасники ринку ВДЕ очікують: запропоновані документом норми мають почати діяти якомога швидше.

"Добре, що ми маємо зареєстрований законопроект, але ті компанії, з якими я спілкуюся, мають питання, коли він буде прийнятий" - заявив радник юридичної компанії Dentons Максим Сисоєв.

Компанії кажуть, що зволікати з прийняттям не можна, бо вже зараз потрібно укладати угоди з постачальниками обладнання, щоб почати будівництво зелених електростанцій наступного року.

Нагадаємо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлюваної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих у законопроекті умовах.

Як стверджує співавтор законопроекту народний депутат Леся Василенко, запропонований членами комітету з економічного розвитку законопроект №2543 дозволить державі дотриматись зобов'язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.