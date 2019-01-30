Експерти попередили про наслідки підвищення тарифів на вантажоперевезення

Від підвищення тарифів найбільше постраждають металургійна та аграрна галузі

От повышения тарифов на грузовые перевозки больше всего пострадают отрасли, ориентированные на экспорт – металлургическая и аграрная. Такое мнение высказали профильные эксперты, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

По словам специалистов, в связи с ростом тарифов перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить 3% ВВП.

Ситуацию с повышением тарифов УЗ эксперты называют злоупотреблением монопольным положением.

"Фактически, на сегодняшний момент, они монопольно могут повышать цены: по согласованию Кабмина или нет, но по сути они повышают тарифы, тем самым нанося ущерб всем перевозчикам", – сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

По мнению экспертов, работа УЗ остается крайне неэффективной, а перевозчики несут значительные потери из-за дефицита вагонов и низкого качества услуг.

"Если раньше вагон ехал, например, 4 суток, то сейчас он едет 8 суток. Должен быть баланс в том, сколько они инвестируют, а они должны инвестировать все средства, которые они получают от роста тарифов и, конечно, рост тарифов не должен быть очень болезненным для грузчиков. Он не должно превышать определенные предельные показатели", – пояснил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Повышение тарифов происходит не впервые. "Укрзализныця" поднимала их и в 2016, и в 2017 годах. Только в прошлом году из-за удорожания грузовых перевозок затраты основных украинских грузоотправителей выросли почти на 20 млрд гривен.