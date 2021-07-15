Експерти позитивно оцінили законопроект щодо містобудівної реформи

Зокрема, експерти аналізували критичні зауваження до документу, які висловила архітектор Анна Кирій.

Так, аналітики назвали маніпулятивною тезу про нівелювання авторства архітекторів над проектом. На думку експертів VoxUkraine, законопроект №5655 не змінює принципу, за яким майнові права на об’єкт архітектури як об’єкт авторського права, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. І замовник не може вносити зміни до документації без погодження з власником цих прав.

Винятком є робота за кошти державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, коли замовник набуває прав на таку документацію в повному обсязі.

Маніпуляцією аналітики також назвали тезу про узаконення корупційних схем на "бюджетних" об’єктах.

"Проектна організація розробляє проект з прекрасними рішеннями, якісними матеріалами, узгоджує кошторис в експертизі. А далі об’єкт будується з лайна і патичків за ті ж самі кошти на паперах і за суттєво менші в реальності", - написала Анна Кирій.

За її словами, архітектор не зможе втручатися в цей процес.

За словами експертів, це не так, оскільки законопроектом передбачена низка запобіжників, що мають мінімізувати корупційні ризики. Зокрема, запровадження електронної системи, у рамках якої проектна автоматично буде перевірятись на відповідність необхідним критеріям; авторський (контроль відповідності об’єкта будівництва проектній документації) і технічний (контроль якості матеріалів, будівельних робіт) нагляд під час будівництва; містобудівний контроль (перевірки); державний містобудівний нагляд.

Неправдивою, на думку експертів, є теза про те, що ФОПи будуть лобіювати інтереси забудовників. Зокрема, що забудовники зможуть винаймати для містобудівного контролю "кишенькових" ФОПів.

За словами авторів аналізу, це неправда, оскільки містобудівним контролем будуть займатися центральний орган виконавчої влади, а також виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і уповноважені особи з містобудівного контролю. Останні це не ФОПи, а юрособи, які відповідають певним критеріям і які повинні пройти відповідну реєстрацію.

Маніпулятивною назвали також тезу про розбалансування системи та зменшення впливу архітекторів на процеси містобудування зі збільшенням відповідальності. Зокрема, і через створення Містобудівної палати при Мінрегіоні.

"Хибно вважати, що Містобудівна палата є виключно інструментом центральної влади для "придушення" архітектурної спільноти. З 30 членів міністерство може мати не більше 5 представників, 3 з яких будуть постійними членами палати. Окрім представників міністерства, до палати можуть входити представники [інших зацікавлених груп]. …Відбір членів до палати відбувається автоматично через електронну систему. Представники дійсно обираються за принципом випадковості. Також передбачена ротація 9 членів (з 27 непостійних членів) палати кожні 4 місяці. Всі ці заходи, на думку авторів законопроекту, повинні зменшити корупційні ризики", - йдеться в аналітичній записці.

Неправдивою назвали аналітики тезу про зменшення штрафів за знесення пам’яток архітектури, яка нібито "спростить" незаконну забудову.

"Якщо раніше штрафи Замовників за будь-яке порушення складали 900 неоподаткованих мінімумів - тепер - десь два, десь п’ять, десь 40-50", - пише Анна Кирій.

"Принципу, за яким "раніше штрафи замовників за будь-яке порушення складали 900 неоподаткованих мінімумів" не існує... За незаконне знесення будівель, споруд, що мають статус пам’яток культурної спадщини, зловмисник буде платити не одноразовий штраф, а нестиме кримінальну відповідальність", - пишуть автори документа.

Штрафи ж у 40-50 прожиткових мінімумів стосуються знесення будівель, споруд, що не є пам’ятками культурної спадщини, але знаходяться на території такої пам’ятки або заповідної території, історичного ареалу. Цей законопроект встановлює їх вперше.