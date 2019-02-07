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Експерти оцінили вплив на ринок дозволу НБУ купувати валюту в кредит

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 15:23
Експерти оцінили вплив на ринок дозволу НБУ купувати валюту в кредит
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження в 150 тис. грн буде стримувати обсяг операцій

Дозвіл Національного банку україни купувати валюту за кредитні кошти - крок у правильному напрямку, який узгоджується з міжнародною практикою. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Купівлю та обмін валют за кредитні кошти у цілому можна назвати позитивним моментом, але при цьому обмеження щодо нього не дозволять особливим чином змінити ситуацію на ринку. Виною цьому обмеження за обсягом операцій", - сказав він.

Аналітик зазначив, що логіка таких операцій ясна і у більшості країн є нормальною практикою.

"Держава не накладає таких обмежень, а вся відповідальність лягає на менеджмент банку. У зв'язку з цим ми переходимо на світові стандарти, а це ліберальне введення дозволить використовувати свій капітал максимально відкрито і без додаткових обмежень", - додав Пархоменко.

Нагадаємо, новий закон "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 лютого і скасовує низку обмежень для бізнесу і населення.

Також НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти, якщо сума операції не перевищує 150 тис. грн.

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