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Експерти оцінили перспективи проросійських партій в українській політиці

Фото: експерти оцінили перспективи проросійських партій в українській політиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Згідно з останніми дослідженнями групи "Рейтинг", майже 100% опитаних українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна. При цьому 86% - заявили, що підтримують заборону проросійських партій в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни".

Директор "Рейтингу" Олексій Антипович переконаний, що в даний час і після завершення війни в Україні нічого проросійського не зможе прорости.

"Приставка "проросійський" перекреслює майбутнє будь-якої партії в Україні. І все, що пов'язано з Росією – чи то Московський Патріархат, чи то державна Російська мова, чи то відносини з РФ – все це заперечується з об'єктивних причин", – пояснив виданню соціолог.

Навіть якби Рада не стала вводити законодавчу заборону на проросійські партії (законопроект № 7172-1), навряд чи в осяжному майбутньому у таких політсил є шанс взяти реванш і перемогти на виборах. Але чи є майбутнє у тих політиків, які до сьогодні були в лавах партій, лояльних до Кремля – окреме питання.

У свою чергу політолог Володимир Фесенко вважає, що ймовірність того, що представники колишніх проросійських партій спробують активізувати свою діяльність після війни, досить висока. Зокрема, він не виключає, що вони можуть провести ребрендинг, щоб потрапити в Раду вже в новому "вигляді".

"Їхні рейтинги будуть набагато нижчими. Умовно кажучи, політичні спадкоємці Партії регіонів, ОПЗЖ спробують повернутися до Верховної Ради під новою назвою. І теоретично у них можуть бути шанси подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Вони демонструватимуть патріотизм і свій господарський досвід. Вони будуть адаптуватися, мімікруючи під нові умови. Але їх суть не зміниться", - заявив політолог.

При цьому директор "Рейтингу" вважає, що якщо представники колишніх проросійських партій вдало мімікрують або створять новий проект з економічним ухилом – умовну партію промисловців, то для цього грунт в Україні залишиться.

"Але тоді виникає інше питання - які політики там будуть представлені. Чи є різниця, якою буде нова назва партії, якщо її лідер Бойко втратив довіру і вона опустилася до рівня 5-6%? Це явно не дозволяє претендувати на проходження виборчого бар'єра. Думаю, у цієї старої гвардії будуть величезні проблеми з тим, як вижити на політичному полі України", – зазначив Антипович.

Нагадаємо, 3 травня Верховна рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій.

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