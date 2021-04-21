Експерти оцінили небезпеку розміщення ракетних систем Росії біля кордонів України

Полковник запасу Олег Жданов в коментарі виданню заявив, що не потрібно драматизувати ситуацію з розміщенням військ і ракетних комплексів противника в прикордонних областях.

"До нашого кордону там близько 200-250 км. Вона (система, - ред.) і раніше виходила на таку відстань, але нас чомусь цим ніхто не лякав", - зазначив експерт.

Військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, у свою чергу, каже, що перекидання " Іскандерів "до кордону України для наступальних дій не має сенсу.

Він зазначив, що "Іскандери" і ракетні комплекси, що знаходяться на плавзасобах Чорноморського флоту, включаючи крилаті ракети "Калібр" дійсно здатні завдавати ударів без необхідності розгортання в бойові порядки.

"Розуміючи, що потенціал дальності ураження цих комплексів може досягати 2 тисяч кілометрів, дислокація цих систем, умовно кажучи, значення не має", - пояснив він РБК-Україна.

Перехоплення таких крилатих ракет, що летять на малій висоті і з великою швидкістю, дуже складне завдання для ППО, зазначив він.