Експерти оцінили необхідність переведення годинників

За словами директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського, для економіки країни однозначно краще залишити перехід на літній час.

"Це пов'язано з тим, що у нас, виходить, літній час починається раніше, а якщо залишитися на зимовому часі, то темний час доби буде починатися на годину раніше, і, як результат, збільшаться витрати на освітлення, збільшується аварійність на дорогах, тому що у світлий час доби відбувається менше аварій, і т. д.", - пояснив він.

Економіст зазначив, що коли ми не переводимо час, це призводить до більшого споживання електроенергії та витрачається на це більше грошей, що призводить до збільшення прибутку компаній, які продають цю електроенергію.

Разом з тим лікар-сомнолог Юрій Погорецький підкреслив, що переведення годинників несе за собою сонливість, втрату працездатності, цукровий діабет, інсульт, інфаркт та появу суїцидальних настроїв.

"Мільйони років бактерії, рослини, тварини та люди виробляли свої біоритми, прив’язані до сонця. Кожен з нас живе у своєму регіоні, має свій біоритм за сонцем, тому будь-яке зміщення чи переміщення сну (годину вперед - годину назад) призводить до страшних наслідків", - наголосив експерт.

Лікар стверджує, що Україні не потрібно переводити годинники.

"Тому навесні треба було приймати закон та не переводити годинник на літній час. От зараз ми будемо переходити на свій нормальний зимовий час, але все одно наслідки від цього переходу будуть", - додав Погорецький.