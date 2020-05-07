ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерти пояснили, що заважає кредитування бізнесу в Україні

Новини » Економіка     07.05.2020 - 11:43
Експерти пояснили, що заважає кредитування бізнесу в Україні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банки відмовляються кредитувати непрозорий бізнес

Невизначений кредитний ризик - основна перешкода для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна сказала виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Як зазначає експерт, перед видачею кредиту банк повинен розібратися в бізнесі свого клієнта і зрозуміти, чи буде він приносити достатньо прибутку для погашення кредиту з відсотками.

"Якщо бізнес ведеться з прицілом на мінімізацію податків і офіційна звітність не відображає реальну картину, банк не може прийняти обгрунтоване позитивне рішення і відмовляє в кредиті", - коментує виконавчий директор НАБУ.

Високі ставки заважають довгострокового кредитування. Але при високому кредитному ризику можливості зниження ставок обмежені, каже Коробкова.

Неформальна економіка - поки нездоланну перешкоду, яка стримує активне кредитування малого бізнесу. Значна частина країни, від пересічного громадянина до великої компанії, не може показати всі свої доходи, які отримує готівкою, підтверджує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Тому, за його словами, для банків цих доходів не існує. "Словами про "насправді бізнес приносить більше" раціональні банкіри вірити не стануть", - упевнений Демків.

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Держбанки оцінили попит на кредити за держпрограмою Мінекономіки підготувало кілька програм кредитування бізнесу
Новини України кредитбанкибизнес
News
On Top