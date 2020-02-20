Експерти назвали трійку кращих губернаторів: Скальський, Шмигаль, Прокопенко

Рейтинг найбільш ініціативних губернаторів очолив керівник Вінницької обласної міської адміністрації (ОДА) Владислав Скальський, у трійку лідерів увійшли колишній керівник Івано-Франківської ОДА, чинний віце-прем'єр-міністр і міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль, а також керівник Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Про це свідчать дані відповідного рейтингу, підготовленого Міжнародним центром міжнародних досліджень (МЦПД), передає "Апостроф".

Так, лідер рейтингу - керівник Вінницької ОДА - Владислав Скальський за період з початку його призначення (18 вересня 2019) встиг здійснити 159 ініціатив, тобто за один місяць близько 42 (42,2) ініціатив. Найбільша кількість ініціатив (50) стосувалися соціально-гуманітарної сфери - відкриття лікарень, амбулаторій, шкіл або забезпечення потреб соціально вразливих верств населення.

Колишній керівник Івано-Франківської ОДА і чинний віце-прем'єр-міністр і міністр розвитку громад і територій України Денис Шмигаль, який посів друге місце в рейтингу, має загальний бал у рейтингу 42,3. Такий результат обумовлений високим "індексом ініціативності", який дорівнює 37,9 бала, що можна порівняти з другим результатом за цим показником після Владислава Скальського, а також першим результатом в абсолютних величинах - 215 ініціатив за період роботи Шмигаля в ОДА.

Третє місце серед топ-3 ініціативних губернаторів займає Андрій Прокопенко, який очолює Чернігівську облдержадміністрацію з 31 жовтня 2019 року. За цей час Прокопенко був ініціатором 59-ти активностей, які відповідно до їх тематики зараховувалися в рейтинг. Найбільше уваги Прокопенко, як і інші лідери рейтингу, приділяв соціально-гуманітарній сфері, розвитку бізнесу, залученню інвестицій, впровадженню інноваційних технологій.

Як повідомляють експерти, даний рейтинг показуває фактичну діяльність керівника ОДА на займаній ним посаді, що дозволяє проаналізувати пріоритети в діяльності керівника ОДА, рівень співпраці з обласною радою, а також реакцію на ініціативи голови ОДА з боку місцевих ЗМІ.

"Перевага рейтингу в тому, що він аналізує саме діяльність нового керівника облдержадміністрації. Тому місце голови ОДА в рейтингу детерміновано його діяльністю і виключає можливість виправдовуватися спадщиною попередників", - зазначили автори дослідження.

Фінальний бал, який визначає місце керівника ОДА у рейтингу, що складається як сума Індексу ініціативності", "Індексу взаємодії з облрадами" і "Індексу медіа-сприйняття ініціатив ОДА".

Відзначається також, що у рейтинг були включені голови ОДА, які перебувають на посаді не менше 3 місяців.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів України затвердив щоквартальну оцінку ефективності глав обласних державних адміністрацій, так званий KPI для губернаторів.