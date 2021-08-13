Експерти назвали причини зростання підтримки Тимошенко

Так, за словами політолога Андрія Золотарьова, попри те, що за всіма соціологічними опитуваннями лідирує президент Володимир Зеленський, не можна не помітити той факт, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко нарощує підтримку українців.

"Якщо візьмемо липневу соціологію, коли за чотирма опитуваннями Тимошенко виривається на другу сходинку за рейтингом довіри, то це вже тренд. І зверніть увагу, вона - єдиний політик, яка їздить зараз у регіональні тури. Лишень дві теми, земля і тарифи, в руках Юлії Володимирівни - це надзвичайно потужна "зброя". А враховуючи те, що соціологи констатують наявність колосального нереалізованого протестного потенціалу в суспільстві, це може вибухнути", - вважає політолог.

Політичний експерт Олександра Решмеділова теж звертає увагу на те, що три свіжих рейтинги від групи "Рейтинг", "Социс", КМІС показали, що українці вважають, що країна рухається у неправильному напрямі.

За її словами, це свідчить про те, що виборці шукатимуть альтернативних кандидатів для підтримки.