Експерти назвали причини падіння рейтингу Зеленського

Політологи і соціологи вважають падіння рейтингів схвалення і довіри до президента Володимира Зеленського, зафіксоване в червні, є закономірним. Але, якби б не карантин, то показники довіри до Зеленського зараз могли б бути ще нижче.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Постковідні рейтинги: чому у Зеленського падає підтримка".

Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що рейтинги Зеленського повторюють ту ж тенденцію, що спостерігалася в перший рік президентства Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.

За словами Биченко, у Зеленського був великий кредит довіри від українців, але якщо він не підкріплюється реальними діями, то, як правило, показник довіри йде на спад.

"Приблизно через рік більша частина виборців починає оцінювати владу за її діям. І я думаю, що негативний баланс довіри-недовіри до Зеленського, перш за все, обумовлений тим, що українці не відчули жодних значних та якісних змін. У самих хворобливих і проблемних сферах для населення ніяких зрушень не сталося", - уточнив Він.

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань вважає, що причина падіння рейтингів Зеленського полягає в нездійснених очікуваннях виборців.

"Як наслідок, зараз у нас більшість українців вважає, що країна знову рухається в неправильному напрямку. На цьому тлі, відповідно, падають і рейтинги схвалення Зеленського. Проти його рейтингу працює і те, що раніше він обнадіював виборців безліччю популістських ініціатив. А зараз люди бачать, що вони не виконуються", - пояснив РБК-Україна Гарань.

На думку політолога Володимира Фесенка, на останні рейтинги могли ситуативно вплинути протести на Банковій 17 і 18 червня. Він допустив, що у частини виборців Зеленського міг виникнути ефект сприйняття слабкості влади. Крім того, Фесенко звернув увагу, що до кінця червня президент перебував на самоізоляції і не записував ніяких відеозвернень.

"А вони, як ми знаємо, все-таки впливають на аудиторію прихильників Зеленського. Випадання президента з комунікації з ними також може мати негативний ефект для його рейтингу", - зазначив політолог.

На думку Фесенка, економічні, соціальні та психологічні проблеми, що виникли в результаті епідемії та карантину, також негативно позначилися на рейтингових позиціях Зеленського.

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто припустив, що причиною падіння підтримки президента, крім епідемії, могло стати погіршення соціально-економічного добробуту українців.

"І багатьом складно відрізнити, де на це вплинула пандемія, а де - невдалі дії влади. До того ж, як показують дані опитувань, більшість громадян не розділяють, які питання відносяться до компетенції президента, Верховної ради чи уряду. В їх розумінні у нас в країні за все відповідає президент", - пояснив Паніотто.

У той же час, Андрій Биченко припустив, що якби не карантин, то показники довіри до Зеленського зараз могли б бути ще нижче. На його думку, карантин став дуже зручним аргументом для пояснення падіння економіки.

За словами соціолога, переважна більшості громадян невідомо, що економічна ситуація стала погіршуватися ще в січні, до введення карантину.

Нагадаємо, наприкінці червня 2020 року діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36% українців, незадоволені - 52.

Крім того, за даними опитування Центру Разумкова, в кінці червня 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського впав до 35%.