Експерти Конгресу очікують відновлення економіки США до середини 2021 року

Реальний валовий внутрішній продукт США повернеться до свого допандемічного рівня в середині 2021 року. Економічне зростання, що почалося в середині 2020 року, триватиме до 2031 року.

Про це йдеться в прогнозі Бюджетного управління Конгресу США.

Очікується, що протягом наступного року вакцинація значно скоротить кількість нових випадків COVID-19. У результаті очікується зниження ступеня соціального дистанціювання.

У повідомленні управління говориться, що американська економіка об'ємом 20,8 трильйона доларів, найбільша у світі, перевершить свій потенціал, тобто максимальний стійкий рівень, на початку 2025 року.

За прогнозами управління, безробіття в США, що склало 6,7% в грудні, буде поступово знижуватися до 2026 року включно, а число зайнятих людей повернеться до допандемічного рівня у 2024 році.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів у 2020 році скоротився на 3,5%. Це є найгіршим показником з 1946 року, а також першим річним зниженням ВВП після Великої рецесії 2007-09 років.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%. Обвал є найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії.