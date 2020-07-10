Експерти не виключають зростання ціни нафти до 100-150 доларів

Деякі інвестори та аналітики прогнозують зростання ціни до 100 доларів за барель протягом двох років після падіння у 2020 році нижче нуля. Проте інші експерти менш оптимістичні, оскільки пандемія знизить попит на паливо навіть після зникнення загрози коронавірусу.

Про це пише Wall Street Journal.

Ряд експертів прогнозують зниження інвестицій у видобуток газу і нафти, що може призвести до стрибка цін.

"Такий фінансовий тиск буде значним. Деяким виробникам буде дійсно важко реалізовувати видобуток... Ціни можуть досить легко досягти 150 доларів до 2025 року", - заявив інвестиційний директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

У довгостроковій перспективі більшість аналітиків прогнозують, що ціни досягнуть рівня, який забезпечить виробникам енергії прибуток від виробництва достатньої кількості нафти для задоволення попиту.

Наприкінці квітня ціни на нафту швидко відновилися з негативної території, оскільки економіка Китаю зросла, а ОПЕК, Росія та північноамериканські виробники скоротили видобуток. Однак це відновлення припинено через нові випадки захворювання коронавірусом, які зменшили попит на паливо в південних та західних штатах США. Ф'ючерси на WTI з кінця червня коливалися на рівні близько 40 доларів за барель.

У цілому очікується, що інвестиції в нафту і газ скоротяться на 32% у 2020 році і досягнуть 328,4 млрд доларів - найбільше падіння за десятиліття, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства.

Це вплине на видобуток нафти, яка, за оцінками аналітика JPMorgan Крістіана Малека, буде втрачати п'ять мільйонів барелів на день.

"Чи можемо ми побачити зростання нафти до 100 доларів протягом наступних двох років? Звичайно", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту знижуються в п'ятницю у зв'язку зі сплеском заражень коронавірусом в США та інших країнах.

Нагадаємо, МВФ прогнозує середні спотові ціни на нафту в 2020 році на рівні 36,20 доларів за барель до 37,50 доларів у 2021 році.