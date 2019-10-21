Експерти допускають подальше падіння рейтингу Зеленського

У разі відсутності кардинальних змін у політиці рейтинг президента України Володимира Зеленського навряд чи зможе втриматися на позначці 66%, до якої він впав в жовтні. Таку думку висловив політолог Руслан Бортник в коментарі "112 Україна".

Як відомо, згідно з результатами опитування КМІС від 14 жовтня, позитивно ставляться до діяльності Зеленського в жовтні 66% (73% у вересні), тобто рейтинг президента знижується.

На думку експертів, зниження рейтингу президента Зеленського та представників його команди - цілком очікуване явище.

"У разі, якщо в питаннях підвищення добробуту українців, досягнення прийнятного рішення з приводу земельного питання, боротьби з корупцією прогресу не буде, то рейтинг Зеленського до лютого-квітня наступного року опуститься на рівень 30-40%", - сказав Руслан Бортник.

За словами експертів, на рейтинг президента негативно впливає підвищення фіскального тиску.

Як відомо, одним із найскандальніших за останній час став законопроект №1210, який передбачає підвищення плати за видобуток залізної руди. Його ініціював представник команди Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов не зміг дати оцінку податковим змінам, передбаченим у ініційованих "Слугою народу", законопроекти №1210 і 1210-1.

Законопроекти 1210 і 1210-1 передбачають, зокрема, різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже в 5 разів і залишають незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського.

Через підвищення рентної плати експерти прогнозували закриття третини вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції.