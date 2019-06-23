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Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Новини » Економіка    23.06.2019 - 08:20
Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національну валюту підтримують внутрішні новини та події на зовнішніх ринках

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Курс і далі продовжить поточну динаміку і зможе впритул наблизитися до позначки в 26,0 грн/долар, оскільки умови, що штовхают його в цю зону, превалюють над негативом", - вважає він.

Як зазначив аналітик, гривня за минулий тиждень змогла продовжити своє зміцнення і в даний момент торгується впритул біля позначки в 26,30 гривень за долар.

"На тижні також були присутні очікування можливого зниження курсу валюти через скасування обов'язкового продажу валюти експортерами, але по факту, як бачимо, курс після даної новації залишається непохитним. Це дозволяє стверджувати, що ринок позитивно відреагував на цю подію", - підкреслив він.

Пархоменко розповів, що зараз очікуються бюджетні виплати, що формує попит на гривню з боку бізнесу і дозволяє їй зміцнитися. Готівковий ринок у даний момент торгується без особливих змін. З боку населення не формується попит на готівку, середній торговельний діапазон знаходиться на рівні в 5 копійок, і курс затиснутий між відмітками 26,20-26,35.

Також на руку гривні грають тенденції на світових ринках, вважає аналітик. Так, у середу ФРС дало ринкам надію щодо можливого зниження процентних ставок у цьому році, що відправило долар в нокаут щодо багатьох світових валют і дозволило зокрема зміцнюється і гривні.

"Для нас це є вкрай позитивною новиною, оскільки дозволить сформувати додаткові умови для формування попиту на наші бонди і дозволить зміцнюватися гривні, що і зменшує можливі девальваційні ризики на найближчий період у разі реалізації сценарію зі зниженням процентних ставок", - додав Пархоменко.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України скасував вимогу обов'язкового продажу валютних надходжень. Норма, яка зобов'язувала підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, припинила діяти з 20 червня 2019 року.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин вважає, що в найближчі місяці боргові фактори будуть чинити вплив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Долар знижується, євро росте на готівковому ринку Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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