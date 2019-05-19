Експерти дали прогноз курсу долара на наступний тиждень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс знаходиться поблизу рівноважного рівня

Протягом наступного тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,5 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,3/26,5 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, долар на міжбанку зростав з вівторка по четвер, а в п'ятницю незначно знизився.

"Що стосується готівкового долара, то він минулий тиждень переважно топтався на місці, здійснюючи абсолютно незначні коливання то в одну, то в іншу сторону. Саме така поведінка курсу говорить те, що він знаходиться поблизу рівноважного рівня", - вважає аналітик Альпарі.

За минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку долар по відношенню до гривні змінився різноспрямовано, розповів Іосуб.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,25 грн до 26,34 грн (+0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,16/26,19 до 26,34/26,37 (+0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,20/26,49 до 26,22/26,46 (+0,1%/-0,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок зростання курсу покупки з одночасним зниженням курсу продажу.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначив сприятливі чинники для курсу національної валюти з початку року і попередив про ризики в літні місяці.

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.