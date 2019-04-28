Експерти дали прогноз курсу долара на початку травня

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,2 грн, а готівковий долар в банках буде котируватися близько 26,1/26,3 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, пропозиція валюти на ринку стійко перевищує попит і настільки ж стало долар дешевшав протягом всього останнього тижня.

"До кінця тижня падіння долара помітно прискорилося. І це при тому, що до світових валют долар досить серйозно дорожчав. Це співвідношення попиту і пропозиції збережеться в найближчому майбутньому", - вважає експерт.

За минулий тиждень долар значно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-1,6%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,84 грн до 26,69 грн (-0,6%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,81/26,85 до 26,37/26,42 (-1,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,84/27,14 до 26,40/26,70 (-1,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,1%, нагадав старший аналітик Альпарі.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу в п'ятницю, 26 квітня 2019 року, знизився на 15 копійок до 26,42 грн / долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок до 29,46 гривень за євро.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн / долар.