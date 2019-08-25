Експерти дали прогноз курсу долара в кінці серпня

Протягом наступного тижня очікується незначне зниження долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,1 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, долар стійко дешевшав на міжбанку з 15 серпня, а в четвер і на початку дня п'ятниці тестував рівень 25 грн в спробах опуститься нижче.

"Інтервенції НБУ не дали йому це зробити, і курс долара був відкинутий вище 25,1 грн. Однак на наступному тижні не залишить спроб пробити заповітний рівень. Чи вдасться йому це, буде залежати від поведінки Нацбанку на ринку", - підкреслив він.

За минулий тиждень офіційний курс долара знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 25,32 грн до 25,04 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,16/25,19 до 25,10/25,13 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 25,10/25,39 до 24,98/25,25 (-0,5%/-0,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,1%.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що оптимальним курсом гривні до долара є ринковий курс. При цьому Національний банк України не збирається повертатися до політики фіксованого курсу.

Як повідомляло РБК-Україна, у звіті Ради з фінансової стабільності наголошується, що набуття чинності нового валютного законодавства не спричинило нестабільність на валютному ринку України. Зокрема, стабільність на ринку зберігалася завдяки пропозиції валюти з боку експортерів та надходженню переказів від трудових мігрантів. Додатковим фактором пропозиції валюти у 2019 році стало зростання інвестицій нерезидентів в ОВДП.