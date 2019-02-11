Експерти дали прогноз курсу долара на 2019 рік

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Значного зміцнення національної валюти очікувати не варто

Керуючий партнер ІК Capital Times Ерік Найман прогнозує, що до середини серпня гривня буде залишатися порівняно стабільною з тенденцією до зміцнення. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Піднялися курсом: чому подешевшав долар і що чекає валютний ринок після виборів".

"До середини серпня можливе зміцнення гривні до 26,5 грн/долар. Подальше зниження долара поки що видається малоймовірним", - припустив він.

Керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко вважає, що в наступні місяці багато буде залежати від того, наскільки спокійно будуть проходити вибори. "Найімовірніше, великих конфліктів вдасться уникнути, і вибори суттєво не вплинуть на курс. Ми очікуємо, що в найближчі пару місяців гривня може коливатися в основному в межах 26,5-27 грн/долар", - вважає співрозмовник з ICU.

Проте в НБУ не бачать передумов для коливань курсу через вибори. На початку року глава НБУ Яків Смолій пояснював, що у Нацбанку достатньо запасів золотовалютних резервів і є досвід інтервенцій для того, щоб не допустити різких коливань. Інше питання, що, крім внутрішніх факторів, багато чого, за словами Смолія, буде залежати від ситуації на зовнішніх сировинних ринках і від цін паливно-енергетичного ресурсу - в першу чергу, від коливань ціни на нафту на світовому ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, експерти пов'язують зміцнення гривні на початку 2019 року з появою "передвиборних доларів".

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій 6 лютого 2019 року зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.