Эксперт рассказала, как атомная энергетика предотвращает худшие сценарии в энергосистеме

Она отметила ключевую роль атомной энергетики в обеспечении энергетической стабильности Украины во время зимнего периода.

"Я хочу напомнить, что у нас есть атомная генерация, которая 7+ ГВт, 7,7 ГВт, на которой мы все еще должны пройти зиму. Если атомная генерация будет работать на полную мощность, то это в определенной степени гарантия того, что в нас не будет апокалиптических сценариев, которые мы можем сейчас слышно", - заявила Павленко.

Эксперт подчеркнула необходимость защиты не только самих атомных станций, но и инфраструктуры вокруг них. По ее словам, РФ может применять разные стратегии для подрыва украинской энергосистемы, не обязательно атакуя непосредственно атомные объекты.

"Поэтому защитить нужно атомную генерацию, защитить нужную инфраструктуру вокруг нее. И теоретически это может быть определенной гарантией того, что мы пройдем более-менее с определенными часами, не апокалиптическими часами отключения этой зимы", - подчеркнула Павленко.

Она также отметила важность наличия достаточных ресурсов для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Нужно иметь достаточные ресурсы, чтобы быстро восстанавливать инфраструктуру - трансформаторы, автотрансформаторы, сети, кабели - все, что мы можем, нам нужно не искать, а иметь уже", - добавила она.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны РФ. Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.