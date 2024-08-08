Эксперты объяснили слабую реакцию Путина на "прорыв" границы в Курской области
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на "прорыв" границы и бои в Курской области только спустя сутки. Это вызвало шквал паники и истерики в социальных сетях. Даже раздавались призывы к объявлению войны, но Путин побоялся повышать градус эскалации.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стиль Сырского. Как "Курский прорыв" может усилить переговорные позиции Украины".
По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Путин понимает, что само слово "война" окажет негативное влияние на настроения в обществе. По этой причине даже не производится массовая мобилизация.
Кроме того, российский диктатор не хочет сжигать все мосты и знает, что, если пойдет на обострение, значительно возрастут риски прямого конфликта с Западом.
"Мне кажется, все равно основным сценарием завершения войны он держит переговоры. Выиграть войну не сможет, но хочет завершить на своих условиях. Поэтому говорил сдержанно и для нас это хорошо. С точки зрения, как это воспримет Запад. Мол, видите, вы боялись и сдерживали нас, а у Путина свои страхи. Эскалация с его стороны давно произошла и не надо бояться нестандартных ударов по России", - отметил политолог.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что "прорыв" границы в Курской области показал, что "российские угрозы остаются только угрозами".
"На самом же деле, когда возникла прямая угроза для России, Путин заволновался, собрал Совбез, дал распоряжение вроде усилить границу и получил обещание, что "враг будет разбит", - отметил эксперт.
А паника и провал коммуникации, по его словам, объясняются просто. Сегодня Кремль не готов честно говорить обычным россиянам, почему это происходит.
"Путину нужно будет выйти и объяснить, почему стало прилетать много дронов и ракет, почему война пришла на их территорию. Причина в том, что Путин начал войну и это последствия войны. Кто виноват? Если начать об этом говорить, можно выйти на себя". Безусловно, в Кремле не хотят усиливать настроения против себя", - объяснил Мусиенко.
Бои в Курской области
Напомним, в Курской области третий день идут бои. Россияне обвиняют украинских военных в "прорыве" границы.
К тому же власти Курской области вчера решили объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации.
На события в Курской области отреагировал российский диктатор Владимир Путин. Впрочем, произошло это через сутки после его начала "прорыва". Во время заседания Совбеза он назвал это "масштабной провокацией" и ожидаемо обвинил по всему Украину.
Стоит отметить, что украинские власти и военные пока не комментировали события в Курской области и не подтверждали свою причастность.
Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.
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