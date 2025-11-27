ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Эксперты проверили, может ли ИИ создавать вирусы: результат оказался неожиданным

Четверг 27 ноября 2025 16:45
UA EN RU
Эксперты проверили, может ли ИИ создавать вирусы: результат оказался неожиданным ИИ пока не готов к созданию автономного вредоносного ПО (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на опасения вокруг "вооруженных" языковых моделей, новые исследования показывают, что генерация опасного кода пока ненадежна. Исследователи из Netskope проверили их способность обходить защиту и использовать уязвимости - результаты оказались неожиданными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Проблемы с надежностью в реальных условиях

На первом этапе исследователи пытались заставить GPT-3.5-Turbo и GPT-4 создавать Python-скрипты для внедрения процессов и завершения работы средств безопасности. GPT-3.5-Turbo сразу выполнил задачу, тогда как GPT-4 отказалась до того момента, пока исследователи не использовали простой "персональный промт", снижающий ее защиту.

Эксперимент показал, что обход ограничений по-прежнему возможен, несмотря на усиление встроенных фильтров.

После подтверждения возможности генерации кода команда перешла к тестам в реальных условиях. Модели просили создавать скрипты для выявления виртуальных машин и соответствующей реакции. Скрипты проверялись на VMware Workstation, AWS Workspace VDI и обычном физическом ПК.

Результаты оказались нестабильными: скрипты часто падали, неправильно определяли окружение или работали непоследовательно. На физических машинах логика выполнялась корректно, но в облачных виртуальных пространствах скрипты давали сбой.

Эти наблюдения опровергают идею о том, что ИИ уже сегодня может поддерживать полностью автономное вредоносное ПО, способное адаптироваться к разным системам без участия человека. Ограничения моделей также подчеркивают важность традиционных средств защиты - таких как антивирусы и фаерволы, поскольку нестабильный код сложно обходит их.

Прорывы в GPT-5 и новые ограничения

На GPT-5 исследователи заметили значительное улучшение качества кода, особенно в облачных средах, где предыдущие модели испытывали трудности.

Однако усиление встроенных ограничений создало новые трудности для злоумышленников: модель больше не отказывала в запросах, но перенаправляла вывод на безопасные функции, делая код непригодным для многоэтапных атак. Исследователям приходилось использовать более сложные подсказки, и даже тогда результаты часто противоречили исходной задаче.

Эти эксперименты показывают, что повышение надежности моделей сопровождается усилением встроенных защит. Большие языковые модели могут создавать потенциально опасный код в контролируемых условиях, но он остается нестабильным и часто неэффективным. Полностью автономные атаки пока не появляются, а реальные инциденты все еще требуют участия человека.

Напомним, что OpenAI совместно с легендарным дизайнером Apple создает ИИ-гаджет будущего без экрана, который может изменить подход к взаимодействию с технологиями.

А еще мы писали, что Google представила новую модель Gemini 3 с обновленными возможностями для пользователей и бизнеса.

Также у нас есть материал о том, что эксперты дали объяснение, почему использование ChatGPT может влиять на психику и какие факторы вызывают опасения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает