Эксперты оценили отчет Amnesty International с критикой Украины, - NYT

Amnesty International в августе прошлого года обвинила украинские войска в том, что они "подвергают гражданских опасности", размещают солдат и наносят удары с населенных пунктов.

По данным издания, отчет независимых экспертов занимает 18 страниц. Аналитики отмечают сложность применения международного права в отношении войны в Украине. Среди независимых экспертов были представители Оксфордского, Копенгагенского, Женевского университетов, а также из Университета Бригама Янга, и Университета Рединга.

Специалисты пришли к выводу, что аналитики Amnesty International недостаточно обосновали свой отчет, в котором обвинили Украину. Эксперты отмечают, что текст заключения был "написан двусмысленным, неточным и в некоторых аспектах сомнительным с юридической точки зрения".

"Это особенно касается начальных абзацев, которые могут быть прочитаны как имеющие в виду - хотя это и не было намерением Amnesty International - что на системном или общем уровне украинские силы были в первую очередь или одинаково виновны в гибели мирных жителей, которая произошла в результате нападений со стороны России", - говорят эксперты.

По данным NYT, первоначальный вариант заключения экспертов был более жестким, но Amnesty International лоббировала комиссию, чтобы смягчить тон. Издание отмечает, что организации все же удалось это сделать, поскольку эксперты вместо "необоснованного" написали "недостаточно обоснованного".

Вероятно, независимый отчет был готов еще в начале февраля. Эксперты просили предупредить, если Amnesty International решит публиковать только некоторые части. Однако организация решила вообще не показывать отчет, а оставить его для "внутреннего использования".

Кроме того, эксперты отмечают, что Amnesty International "недостаточно взаимодействовали" с украинскими властями, чтобы установить обстоятельства размещения войск вблизи гражданских. Поэтому, по мнению специалистов, Amnesty International должна использовать более осторожные формулировки.