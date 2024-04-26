Эксперты оценили, как Украина может использовать ракеты ATACMS против россиян

"ATACMS имеют различные модификации. Есть модификация кассетного типа, эффективно работающая по аэродромам, большому скоплению человеческого ресурса. Есть модификация осколочно-фугасного типа, бетонобойного типа - это против укрепленных объектов, например против штаба, находящегося под землей, или укрепленного, монументального объекта. Например, какого-нибудь моста", - сказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Отмечается, что Крымский мост является законной целью украинских войск. Мост является главной логистической артерией оккупантов на южном фронте. Если ВСУ удастся уничтожить опоры или часть моста, по которой пролегает железная дорога, последствия для РФ будут катастрофическими.

По мнению Коваленко, при уничтожении Крымского моста под угрозой будет материально-техническое обеспечение южной группировки оккупационных войск. Это в свою очередь приведет к переменам на фронте.

"В течение месяца они будут не способны при потере такой логистики сопротивляться Силам обороны Украины, то есть самим держать оборону. Это все может закончиться, например, их бегством из того или иного плацдарма", - отметил эксперт.

При этом эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский считает, что нет смысла использовать ATACMS для ударов по территории России. Этими ракетами лучше уничтожать военные объекты на фронте или недалеко от него.