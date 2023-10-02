Эксперты оценили, может ли война в Украине продлиться еще девять лет

Как отметил Мусиенко, он не исключает, что война может продлиться и после 2025 года, но эксперт не взялся комментировать сроки до 2032-го. Он уточнил, что длительность войны покажет только ситуация на поле боя.

В то же время Коваленко считает "сценарий на 9 лет" абсолютно нереальным.

Комментируя решение немецкого парламента продолжить план военной помощи Украине до 2032 года, эксперт отметил, что тут речь идет не о прогнозе длительности боевых действий, а о поддержке и после окончания войны.

"Ибо после окончания войны мы также будем нуждаться в помощи по восстановлению боеспособности наших силовых структур, наших Сил обороны. Это долгосрочный проект, рассчитанный не только на период боевых действий, но и на будущее", - уточнил Коваленко.

Завершение войны в Украине

Напомним, украинские официальные лица неоднократно настаивали на том, что война может закончиться только при условии полного восстановления территориальной целостности Украины.

При этом президент Владимир Зеленский не исключает, что для завершения войны может состояться диалог. Это состоится только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".