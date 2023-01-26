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Эксперты назвали проблемы для импорта электроэнергии в Украину

Фото: импорт электроэнергии в Украину пока не повлиял на ситуацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

С начала года к предприятиям, импортирующим электроэнергию, не применяются плановые отключения. Однако попытка правительства стимулировать бизнес закупать электроэнергию в ЕС, существенных результатов, похоже, пока не принесла.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света".

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отмечает три проблемы для импорта.

"Вопрос ограничения по максимальным объемам - это первая проблема. Вторая - цена. В Европе электроэнергия существенно дороже. И третья - расстояние от межгосударственных перетоков (точек входа э/э - ред.) до предприятий, которые будут импортировать электроэнергию", - отметил эксперт.

Что касается цены, то она в Европе несколько снизилась из-за теплой погоды. Если раньше она была дороже, чем в Украине, в 2-3 раза, то сейчас приблизительно в полтора раза.

А вот с транспортировкой электроэнергии вглубь страны действительно есть сложности. Распределительные сети повреждены, в каждой области в разной степени. Импортная э/э попадает в общую систему и ее невозможно направить определенному потребителю, минуя "общий котел". А потому пока есть возможность направлять небольшие объемы импорта лишь предприятиям, расположенным в западной части Украины, отметил Рябцев.

По информации источников, знакомых с ситуацией, некоторые компании действительно начали импортировать электроэнергию в небольшом объеме, но механизм администрирования процесса сложный и требует доработки.

По данным на сайте "Укрэнерго", пока импорт идет лишь из Словакии, но он часто меньше пропускной способности в 300-350 МВт/час.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ряд предприятий воспользовались предложенным механизмом. "В некоторых случаях импорт электрической энергии из Словакии достигал уже 300 МВт. Здесь коммерческая стратегия заключается в том, что импортом выгодно заниматься в отдельные часы, когда разница между ценой импорта и внутреннего рынка сокращается до минимума", - отметил он.

Напомним, в начале января Кабинет министров одобрил постановление, согласно которому облэнерго не должны применять графики ограничения потребления электроэнергии, почасового отключения электроэнергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения к потребителям, которым поставляют импортируемую электроэнергию.

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