Эксперты назвали главные этапы операции по освобождению Херсона

Ровно год назад наши воины освободили Херсон после восьми месяцев оккупации. Ряд факторов помог обеспечить успех уникальной операции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Годовщина свободы. Как Украина возвращалась в Херсон: хроника уникальной операции ".

Враг блокирует на плацдарме вдоль Днепра

В течение первых пяти дней наступления россияне заняли левобережную часть Херсонской области и вышли на линию Херсон - Новая Каховка - Каховка. Также после оккупации ГЭС террористы перешли на правый берег Днепра.

Уже 28 февраля россияне окружили Херсон. 1 марта считается началом временной оккупации города. В течение следующих нескольких дней террористы отключили украинское телевидение и связь.

Другие группировки России продолжили наступать на направлениях Кривой Рог, Николаев и Вознесенск. Также попытались захватить Николаевский аэропорт, однако получили отпор.

"Они (россияне, - ред.) не смогли зайти в Николаев и продвинуться дальше, обойти его в сторону Одессы. Это дало возможность зажать их на плацдарме вдоль Днепра. В планы оккупантов входило продвижение на Одессу и Кривой Рог, но их удалось блокировать, стабилизировать линию и начать подготовку к освобождению правобережной части Херсонской области", - пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Из-за дефицита ресурсов и ударов наших воинов террористы были вынуждены отступить и зарыться в землю на стыке Николаевской и Херсонской областей.

Чернобаевка и западная артиллерия

Как отметил Мусиенко, второй этап операции заключался в поражении дальнобойным оружием и реактивной артиллерией мест концентрации сил и средств врага.

Чернобаевка, которую называют воротами в Херсон, расположена в 10 километрах от города. Контроль над ней давал стратегическое и тактическое преимущество. Враг использовал инфраструктуру как базу для боевой авиации и не только.

С марта по август наши военные атаковали аэродром более 20 раз, в результате чего были уничтожены десятки вертолетов и другой техники.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, враг всегда ориентировался на крупные инфраструктурные объекты. Россияне имели надежды на Чернобаевку, однако военные регулярно превращали их технику в металлолом.

После прихода на фронт западной техники ВСУ начали наносить удар по Антоновскому мосту и системам ПВО врага. Как отметил Мусиенко, появление гаубиц M777 и систем HIMARS можно выделить в условный третий этап.

"Выполнение задачи по осаде и вытеснению оккупантов с Правобережья сопровождалось ударами по Антоновскому, железнодорожному и мосту через Каховскую ГЭС. Естественно, это привело к серьезным логистическим проблемам. И противник не мог их решить за счет понтонных или баржевых переправ через Днепр", - добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В августе ВСУ освободили около 53 сверхнаселенных пунктов, а пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объявила о начале масштабных действий на направлении.

Харьковский маневр и пехотные бои

Контрнаступление было комплексным. Украина обозначила главное направление на Херсон. Это, в свою очередь, заставило россиян оголить восточный фронт, после чего ВСУ быстро освободили почти всю Харьковскую область.

"Наша ИПСО обманула вражескую армию, заставив перебросить наиболее боеспособные части, поэтому на севере Херсонской области появилась слишком большая группировка, которую невозможно обеспечить с учетом постоянного разрушения мостов. Без стабильной логистики она была обречена", - пояснил Селезнев.

В октябре ситуация на юго-западном театре была более динамичной. ВСУ блокировали врага в районах сосредоточения и атаковали ослабленные участки тяжелой бронетехникой.

После освобождения сел по линии от Золотой Балки до Давыдова Брода наши военные быстро развивали успех и уже во второй декаде прорвали оборону в районе села Суханово и продвинулись в сторону Новой Каменки, а также Берислава.

Перед штурмами проводилась мощная артподготовка в несколько этапов. Работала артиллерия, были задействованы вертолеты и уже после этого выдвигалась пехота на броне. Россияне часто в панике бросали большое количество техники. Иногда села освобождались без больших боев.

Заключительная фаза

В конце октября наши воины находились в районе Чернобаевки и двигались на Херсон со стороны Берислава. Ракетно-артиллерийские подразделения взяли под огневой контроль позиции врага, пункты управления, склады и коммуникацию. Уничтожение укрепрайона врага возле Снигиревки открыло еще одну дорогу на Херсон.

Соответствующая тактика в сочетании с интенсивными пехотными боями заставила россиян бежать. Уже 9 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу и командующий оккупационных войск Сергей Суровикин заявили о "непростом решении" отступить из Херсона и занять оборону по левому берегу.

Украинские воины продолжили продвигаться еще активнее. 11 ноября ВСУ зашли в город и установили сине-желтый флаг на областном управлении полиции.

По словам Мусиенко, потеря единственного захваченного с февраля 2022 года областного центра стала ударом по диктатору Владимиру Путину и российскому командованию.