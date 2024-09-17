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Эксперты констатируют восьмой год глобального упадка демократии

Вторник 17 сентября 2024 05:31
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Эксперты констатируют восьмой год глобального упадка демократии Фото: российские "выборы" во временно оккупированном Крыму (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В прошлом году произошло наибольшее снижение доверия к выборам и парламентскому контролю почти за полвека. Причины – устрашение со стороны правительств, иностранное вмешательство, дезинформация, злоупотребление искусственным интеллектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного института содействия демократии и выборам (International IDEA), о котором пишет AP.

Кризис доверия к выборам отражает падение явки, из-за чего результаты выборов все чаще обжалуются. Каждые третьи выборы оспариваются, говорится в отчете.

Организация, в которую входят правительства 35 стран-членов, заявила, что фактически проголосовавший средний процент населения избирательного возраста снизился с 65,2% в 2008 году до 55,5% в 2023 году.

"Выборы остаются единственной наилучшей возможностью покончить с откатом демократии и изменить ситуацию в пользу демократии", — сказал генеральный секретарь International IDEA Кевин Касас-Замора.

В IDEA говорят, что их глобальный отчет о состоянии демократии, измеряющий демократические показатели в 158 странах с 1975 года по сегодняшний день, выявлено, что 47% стран испытали снижение ключевых демократических показателей за последние пять лет, что отмечает восьмой год подряд глобального демократического отката.

В отчете говорится, что 2023 год был самым плохим годом, если речь идет о свободных и честных выборах и парламентском надзоре.

Упадок охватывает как традиционно сильные демократии, так и слабые правительства по всему миру.

В исследовании отмечается, что Америка в большинстве своем сохранила стабильность, но такие страны, как Гватемала, Перу и Уругвай, испытали спад, особенно в сфере верховенства права и гражданских свобод.

Напомним, США уступают только Турции и России среди 20 крупнейших экономик мира, которые, вероятно, испытают насильственные политические потрясения в следующем году. Таковы результаты анализа, проведенного Bloomberg Economics.

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