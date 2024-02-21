Эксперты ISW объяснили, почему РФ пытается показать успех на левом берегу Днепра

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала усилия России по уничтожению украинского плацдарма попыткой России достичь информационной цели перед президентскими выборами в России, а Шойгу охарактеризовал усилия России на восточном берегу Херсонской области как аналогичные захвату Авдеевки.

Кремль не торопится признавать, что Россия захватила инициативу в Украине. Это может быть связано с опасениями, что Россия не сможет удержать достигнутые успехи. В то же время, Шойгу заявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы продемонстрировать, что у России есть инициатива.

Готовность Кремля риторически обсуждать темпы и инициативу российских наступательных операций на Украине может быть следствием растущей уверенности Кремля в перспективах России и сознательных усилий по поддержке кремлевских нарративов о войне по мере приближения президентских выборов.

По словам аналитиков ISW, Кремль всё чаще говорит о темпах и инициативе наступления в Украине. Это может быть связано с тем, что появилась уверенность в перспективах России, а также с желанием повысить рейтинг Путина перед выборами.

Кремль всё чаще говорит о боевых победах на Украине, но не всегда это соответствует действительности. Цель таких заявлений - создать впечатление, что Россия побеждает, и тем самым повысить рейтинг Путина и деморализовать Украину. Однако, такая риторика может создать завышенные ожидания, которые российская армия не сможет оправдать.

Ранее мы писали, что ВСУ опровергли информацию об захвате россиянами Крынков.