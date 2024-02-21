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Эксперты ISW объяснили, почему РФ пытается показать успех на левом берегу Днепра

Фото: Эксперты ISW объяснили, почему РФ пытается показать успех на левом берегу Днепра (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заявление Кремля о взятии Крынков, скорее всего, преждевременно и сделано для усиления информационного эффекта перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала усилия России по уничтожению украинского плацдарма попыткой России достичь информационной цели перед президентскими выборами в России, а Шойгу охарактеризовал усилия России на восточном берегу Херсонской области как аналогичные захвату Авдеевки.

Кремль не торопится признавать, что Россия захватила инициативу в Украине. Это может быть связано с опасениями, что Россия не сможет удержать достигнутые успехи. В то же время, Шойгу заявил о "конце" украинского контрнаступления, чтобы продемонстрировать, что у России есть инициатива.

Готовность Кремля риторически обсуждать темпы и инициативу российских наступательных операций на Украине может быть следствием растущей уверенности Кремля в перспективах России и сознательных усилий по поддержке кремлевских нарративов о войне по мере приближения президентских выборов.

По словам аналитиков ISW, Кремль всё чаще говорит о темпах и инициативе наступления в Украине. Это может быть связано с тем, что появилась уверенность в перспективах России, а также с желанием повысить рейтинг Путина перед выборами.

Кремль всё чаще говорит о боевых победах на Украине, но не всегда это соответствует действительности. Цель таких заявлений - создать впечатление, что Россия побеждает, и тем самым повысить рейтинг Путина и деморализовать Украину. Однако, такая риторика может создать завышенные ожидания, которые российская армия не сможет оправдать.

Ранее мы писали, что ВСУ опровергли информацию об захвате россиянами Крынков.

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Война в Украине