Эксперты ISW подсчитали какую сумму помощи получила Украина с момента вторжения РФ

Эта сумма превышает объемы помощи, которые планируют выделить сами США, с учетом рассматриваемого в настоящее время пакета.

Помощь Украине от стран Европы

ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро), включая недавно объявленный пакет поддержки в размере 54 млрд долларов (50 млрд евро), с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Соединенное Королевство пообещало выделить 15,1 млрд долларов на общую поддержку Украины с февраля 2022 года, из которых 9 млрд долларов предназначены для военной помощи.

В феврале 2023 года Норвегия достигла многолетнего соглашения с Украиной о программе поддержки, которая предоставит Украине 7 млрд долларов в период с 2023 по 2027 год.

Норвегия обязалась выделять Украине около 1,4 млрд долларов в год и уже предоставила Украине около млрд долларов в 2022 году и около 1,9 млрд долларов в 2023 году.

В рамках укрепления сотрудничества между Турцией и Украиной, ведущий турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов "Baykar" в сентябре 2023 года анонсировал открытие нового предприятия по производству БПЛА и сервисного центра для обслуживания беспилотников "Bayraktar TB2".

Планируется, что завод и сервисный центр начнут работу к началу 2025 года.

Северная Македония отправила Украине 10 партий военной помощи, включая военную технику советских времен, по состоянию на ноябрь 2023 года.

Северная Македония также обучает группы украинских военнослужащих и обязалась продолжать оказывать поддержку Украине.

С ноября 2023 года Северная Македония уже предоставила Украине 10 партий военной помощи, в том числе военную технику советского образца.

Помимо этого страна обучает группы украинских военнослужащих и обязалась и дальше поддерживать Украину.

Помощь от Северной Америки

Канада выделила 1,8 млрд долларов на военную помощь Украине с февраля 2022 года.

Канадские военные также обучили около 40 тысяч украинских военных и сотрудников службы безопасности с 2015 года, и Канада расширила эту программу до марта 2026 года.

Помощь Украине от стран Азии

Южная Корея расширяет производство важнейших 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения западных запасов и поддержки продолжения поставок боеприпасов в Украину.

Япония пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов в декабре 2023 года.

Япония также пообещала внести дополнительный взнос в размере 37 млн долларов в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

Помощь Австралии и Новой Зеландии

Австралия предоставила около 590 млн долларов в общем объеме военной и гуманитарной помощи Украине по состоянию на конец октября 2023 года.

Новая Зеландия предоставила Украине более 48,7 млн долларов в виде военной и гуманитарной помощи по состоянию на июль 2023 года.

Ранее, мы сообщали, что Канада и Финляндия обсудили совместную работу по восстановлению Украины.

К слову, Сенат США взялся за помощь Украине, Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.