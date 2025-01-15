Эксперты Давоса назвали главный фактор для российско-украинской войны

"Что касается вторжения России в Украину, позиция, занятая новой администрацией США, будет иметь решающее значение для ее развития. Займут ли США более жесткую позицию в отношении России, рассчитывая на то, что такой шаг будет сдерживающим фактором для дальнейшей российской эскалации, и/или усилят давление на Украину, включая сокращение финансовой поддержки?" - говорится в отчете.

Как отмечается в отчете, в последнем случае европейские правительства могут увеличить свою собственную поддержку Украины.

"Спектр возможных результатов в течение следующих двух лет широк, начиная от дальнейшей эскалации, возможно, также с участием соседних стран, до непростого соглашения о заморозке конфликта", - говорится в документе.

Global Risks Report 2025 также содержит данные опроса 900 участников форума в Давосе.

Почти четверть респондентов (23%) выбрали государственный вооруженный конфликт в качестве главного риска для 2025 года. "Текущий геополитический климат, последовавший за вторжением России в Украину… делает практически невозможным не думать о таких событиях при оценке одного глобального риска", - говорится в публикации.

На втором месте среди основных рисков, указанных в исследовании за этот год, находится опасность экстремальных погодных явлений.

"Рост геополитической напряженности, раскол мирового доверия и климатический кризис напрягают мировую систему как никогда прежде", - сказал Мирек Душек, управляющий директор ВЭФ.

По его словам, "в мире, отмеченном углубляющимися разногласиями и каскадными рисками, у мировых лидеров есть выбор: способствовать сотрудничеству и устойчивости или столкнуться с усугубляющейся нестабильностью".

Отчет о глобальных рисках, который проводится уже в 20-й раз, сопровождает форум в Давосе, на котором множество мировых лидеров пообщаются с бизнесменами, а общее число участников составит 3000 человек.