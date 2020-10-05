Експерт вказала на маніпуляції в даних щодо перевиконання плану з податків

Фото: гроші (РБК-Україна)

Говорячи про перевиконання плану з податків під час епідемії COVID-19, уряд маніпулює цифрами.

Про це заявила експерт з питань публічних фінансів Ради Європи Катерина Майнзюк у Facebook.

"Графік - це історія перемоги, наприклад, для одного з податків (ПДФО). Помаранчева лінія - план збору податку, уряд сам собі виставляє на кожен місяць, так звані помісячні індикативи. Синя лінія - це історичне середнє цих надходжень, тобто скільки фактично збиралося в цей місяць в попередні роки (з урахуванням інфляції). Цікаво, що помісячні індикативи для перших чотирьох місяців виставлені на рівні, вищому від історичного. Індикативи для травня-серпня - навпаки, незвично низькі", - зазначає експерт.

За її словами, поточні індикативи - це графік виконання вже зниженого на ковід річного плану.

"Також нагадаю, що жорсткий карантин був саме у березні-квітні, проте уряд досі вважає, що тоді були підстави зібрати значно більше, ніж у попередні роки. Ніхто б не кинув в уряд камінь через складності прогнозування та виконання в часи ковіду, тому що це реально важко. Інша справа - якщо це маніпуляція цифрами в момент серйозної турбулентності в країні", - пояснила експерт.

Інший експерт Ради Європи Юрій Джигір зазначив, що представлена на графіку картина досить проста.

"У перші чотири місяці року ми зазвичай збирали 6.4% - 8.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлений вище історично середнього показника: 7.7% - 9.6% відповідно. Наступні чотири місяці ПДФО звичайно збирався активніше 7.8% - 9.1% від річного плану; офіційний індикатив поставлений нижче історичного показник: 7.3% - 8.4% відповідно", - додав Юрій Джигір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що графік надходжень від ЄСВ до 2020 року з квітня по серпень включно показує серйозне відхилення від планів.