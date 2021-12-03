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Експерт вказав на непослідовність Венедиктової у відкритті справ проти олігархів

Автор: Наталія Гурковська

Обіцянки кримінального переслідування Ріната Ахметова через критику влади на його телеканалах свідчать про виборчий підхід Офісу генпрокурора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційного банкіра Сергія Фурси.

"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки що на каналі Коломойського добре говорять про президента, справа про розкрадання 5.5 млрд доларів з "Приватбанку" ніхто активізувати не буде, а швидше навіть деактивуватимуть? Така ж логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.

На його думку, заява Венедиктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.

Як повідомлялося, раніше бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, - брехня.

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Рінат Ахметов