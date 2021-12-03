Експерт вказав на непослідовність Венедиктової у відкритті справ проти олігархів

"Генеральний прокурор написала, що подивилася телевізор, їй не сподобалося як кажуть на телеканалах Ахметова про президента і тому вона активізувала 200 кримінальних справ проти Ахметова. Чи правильно розуміти, що поки що на каналі Коломойського добре говорять про президента, справа про розкрадання 5.5 млрд доларів з "Приватбанку" ніхто активізувати не буде, а швидше навіть деактивуватимуть? Така ж логіка у прокуратури?" - заявив Фурса.

На його думку, заява Венедиктової про погрози Ахметову для будь-якого суду є вагомим аргументом у політичному переслідуванні бізнесмена.