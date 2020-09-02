Експерт вказав на методи дискредитації Суркісів у судовому спорі з "ПриватБанком"

В судовому спорі з "ПриватБанком" братам Суркісам хочуть навмисно створити вкрай негативний образ - від супротивників націоналізації "Приватбанку" до міжнародних шахраїв.

Про це у колонці на сайті "Гордон" пише журналіст Сергій Васильєв, аналізуючи хід справи.

"На 2 вересня цього року призначено чергове слухання за однією з найдраматичніших судових тяжб в Україні - протистояння сімейства Суркісів з націоналізованим "ПриватБанком". Суркіси вважають, що в рамках націоналізації "Приватбанку" їх незаконно позбавили коштів внаслідок шантажу п'ятого президента України Петра Порошенка. За версією Суркісів, за вказівкою Порошенко ряд пов'язаних з ними компаній Нацбанк визнав пов'язаними з акціонерами "Приватбанку". Це рішення спричинило трансформацію депозитів, що належать компаніям, на суму близько $250 млн в акції "Приватбанку", які держава викупила за 1 грн", - відзначає він.

За версією "Приватбанку", зазначені компанії насправді пов'язані з акціонерами банку, всі процедурні рішення бездоганні, вимоги Суркісів - незаконні.

"Здавалося б, звичайний судовий спір заможних позивачів з ще більш заможним відповідачем. Однак, є в цій драмі дуже дивна тенденція - регулярні і системні інформаційні випади проти Суркісів з навмисним прагненням створити для них вкрай негативний образ - від супротивників націоналізації "Приватбанку" до загрози національної безпеки й міжнародних шахраїв", - додає Васильєв.

Втім, за його словами, у цій справі є два ключових звинувачення, які легко спростовуються. Зокрема те, що всі гроші були влиті в капітал "Приватбанку".

"Річ у тому, що депозити зазначених компаній Суркісів були розміщені не в Україні, а в кіпрській філії "Приватбанку". У фінансовій звітності кіпрської філії "Приватбанку" за 2017 рік на сторінці 38 зазначено, що 20 грудня 2016 року Центробанк Кіпру вніс зміни в банківську ліцензію філії. Згідно зі зміненою ліцензією, філії не дозволено проводити міжбанківські трансакції з центральним офісом та іншими пов'язаними банками. При цьому, філія бере участь у кількох судових позовів і судових справах, обумовлених процедурою bail-in [трансформації акцій в капітал банку]. Залишки на рахунках клієнтів, які брали участь у судових процесах з філією, склали понад €247 млн [в еквіваленті] на 31 грудня 2017 року. Те ж саме група "ПриватБанк" підтверджує у своєму щорічному звіті від 31 грудня 2019 року (сторінка 40), згідно з яким, за станом на 31 грудня 2019-го до поточних рахунків юридичних осіб включено 248 млн грн [в еквіваленті] коштів клієнтів кіпрської філії Банку, які були предметом конвертації зобов'язань у капітал при націоналізації у 2016 році", - пише журналіст.

Таким чином, станом на 31 грудня 2019 року гроші з депозитних рахунків компаній Суркісів раніше перебували у кіпрському філії "Приватбанку", а значить, не були трансформовані в капітал "ПриватБанку", що повністю спростовує фейк №1 про відсутність грошей.

Другий "фейк", за його словами, полягає в тому, що "гроші компаній - крадені".

Як відомо, у липні 2020 року видання Chicago morning star опублікувало нібито фрагмент розслідування детективної компанії Kroll про те, що гроші на депозитних рахунках англійських компаній Суркісів у кіпрській філії "ПриватБанку" є похідними від кредитів цього ж банку, виданих у 2000-2010 роках пов'язаним з банком особам.

"Суркіси відразу ж спростували цю інформацію, а "Економічна правда" в контекстному матеріалі зазначила, що сам сайт Chicago morning star схожий на фейковий - фото авторів взяті зі стічних ресурсів, а ресурс публікує переважно орієнтовані на Чикаго переписані новини. Основне заперечення Суркісів - аргументи у публікації базуються на недостовірних даних, не підтверджені жодним офіційним документом. І це дійсно так. Дослідження детективної компанії Kroll проводилося у 2017 році, але досі ніде й ніким не оприлюднено", - резюмує в публікації Васильєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Високий суд Лондона направив п'ятому президенту України Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.