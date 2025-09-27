Эксперт и нардеп раскритиковали наблюдательный совет "Укрэнерго" за внезапное увольнение руководства

Мнение Кучеренко

По словам нардепа, иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго" по сути совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления.

"Уволили без объяснений и без всяких претензий", - заявил Кучеренко.

По его словам, заседание наблюдательного совета происходило "тайно", без аудиозаписи.

"Еще раз подчеркиваю - уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, которое наносит большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это именно в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы", - подчеркнул депутат.

Кучеренко также поставил под сомнение роль иностранных членов наблюдательных советов.

"На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов - на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны - это должна быть прямая ответственность украинского правительства", - отметил он.

Мнение Омельченко

В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также согласился с оценкой рисков.

"К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины накануне ОЗП создает большие риски безопасности для всей страны", - констатировал эксперт.