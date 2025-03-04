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Эксперт рассказал как прайс-кэпы сдерживают импорт и дестабилизируют энергосистему

Вторник 04 марта 2025 17:12
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Эксперт рассказал как прайс-кэпы сдерживают импорт и дестабилизируют энергосистему Фото: эксперт рассказал как прайс-кэпы сдерживают импорт и дестабилизируют энергосистему (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Летом некоторые атомные блоки выведут из эксплуатации для ремонтов и подготовки к следующему отопительному сезону. Это потенциально создаст дефицит электроэнергии, который невозможно будет покрыть без модернизации существующих рыночных механизмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, энергосистему Украины критически необходимо адаптировать к будущим вызовам.

"Во-первых, необходимо создать графики, чтобы минимизировать эти риски и компенсировать недостаток электрической энергии, которая возможна летом, прежде всего из-за увеличения мощностей солнечной генерации, ветровой генерации и газовой генерации, которая построена, ее немало построено. И безусловно, видимо, придется в больших объемах покупать импорт электрической энергии летом", - отметил он.

По его мнению, существующая система прайс-кэпов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что является критически важным для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков. Увеличение мощностей солнечных, ветровых и газовых электростанций может помочь компенсировать дефицит, однако ограничения на импорт становятся серьезным препятствием.

Омельченко подчеркивает, что для достижения эффективного баланса в энергосистеме нужно кардинально изменить модель рынка.

"Для этого нужно поменять модель рынка достаточно существенно, чтобы ликвидировать ту систему прайс-кэпов, которая сейчас существует и не позволяет покрывать дефицит", - заключает Омельченко.

Недавно член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что энергосистема Украины сталкивается с серьезными ограничениями из-за установленных прайс-кэпов, которые сдерживают импорт электроэнергии и влияют на баланс энергосистемы.

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