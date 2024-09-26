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Эксперт рассказал, где самая критическая ситуация на фронте и какая цель оккупантов

Фото: эксперт рассказал, где самая критическая ситуация на фронте (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Самым трудным участком фронта остается Покровское направление. Россияне преследуют цель - отрезать дорогу "Мирноград-Краматорск".

Как отмечается, действия россиян на Покровском направлении не отличаются от того, что было полгода назад. Они интенсивно атакуют и бросают на штурмы около 20 солдат. В последние дни враг начал использовать больше бронированной техники, включая модернизированные танки и БМП-3.

Россияне также создали отдельную группировку войск "Центр" для поддержания интенсивности боевых действий. В нее вошли силы "Центрального военного округа", значительная часть 1-го армейского корпуса и отдельная танковая дивизия. Это достаточно большие силы, которые сложно удерживать даже в обороне.

ВСУ частично переходят к контратакам, "вырывая" отдельные территории. Но о масштабном наступлении речь не идет. В частности, и из-за нехватки техники и боеприпасов.

Увеличив интенсивность на Кураховском и Покровском направлениях, враг хочет выполнить довольно простую задачу - отрезать дорогу "Мирноград-Краматорск" и отрезать большую группировку украинских войск, держащих оборону у Часового Яра. Это соответственно отрежет линию поставок, а она пролегает по дороге на Славянск.

Покровск имеет ключевое значение для обороны Часового Яра, Торецка и прилегающих к Бахмуту сел. Через город идет трасса для обеспечения ВСУ. Это касается и Курохово, которое считается одним из логистических хабов и находится на важной транспортной развязке.

Военный аналитик Павел Нарожный считает, что, несмотря на преимущество врага на Покровском и Кураховском направлениях, оно все еще не решающее.

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей", - отмечает Нарожный.

Ситуация в Покровске

Покровск - это город в Донецкой области, на который нацелились российские оккупанты. В последние месяцы там идут самые интенсивные бои.

Жителей Покровска и соседних населенных пунктов призывают эвакуироваться. В Покровск уже не ходят эвакуационные поезда, но эвакуация продолжается.

Россияне уничтожают город, атакуя гражданскую инфраструктуру. Так, оккупанты разрушили два моста в Покровске - Дмитровский и путепровод "Восточный". В Покровске до сих пор остаются гражданские.

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