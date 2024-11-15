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Эксперт рассказал, есть ли признаки, что россияне готовят массированный удар по Украине

Фото: есть ли признаки, что россияне готовят удар (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Признаки того, что в ближайшие дни россияне могут наносить удар по Украине. Они уже поднимали истребители в небо, а значит, те готовы к бою.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Признаки есть. Дело в том, что если поднимаются самолеты с ракетами, то это означает, что они сели и только заправились и могут взлетать снова. Есть проблема дозарядить ракетами, это серьезная процедура. Это довольно сложно, надо потратить время, а если они уже на борту, то, чтобы сделать полет и пуск надо только заправить самолет", - пояснил эксперт.

Он отметил, что единственное, что может измениться, это программа полета конкретной ракеты, но и это можно переписать.

"Я думаю, что признаки того, что это может быть сегодня ночью, есть. Может или не может я не знаю, но возможности у них есть", - подчеркнул он.

Гетьман также пояснил, что россияне не просто так поднимают истребители в небо.

"Это имитация, это проба, это проверка наших средств ПВО только не на местоположение, потому что они могут переехать, а сколько у нас включается станций, чтобы понять плотность ПВО, то есть сколько станций. Понимая нашу плотность они могут посчитать сколько им надо запустить по одной цели ракет, чтобы хотя бы она долетела", - подчеркнул он.

Заметим, что этой ночью Российская Федерация снова поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС, однако не нанесла удар.

Детальнее о целях врага во время таких действий можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина узнала у эксперта Валерия Романенко, какой максимум ракет может однократно запустить враг.

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