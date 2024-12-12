Эксперт рассказала, что удержало экономику в 2024 году

"Можно много спорить относительно того, что люди ведут себя так, как будто в стране нет войны - ходят в кафе, в театры. На самом деле это и поддерживает экономику. Я не военный эксперт и не знаю, как это будет влиять на ход войны, но если бы люди этого не делали, если бы мы все донатили на войну и перевели экономику на военные рельсы, для экономики это был бы смертельный приговор", - пояснила Черенько.

По словам эксперта, частично компенсировать дефицит бюджета помогли и страны-партнеры Украины, в том же числе благодаря тому, что берут на себя часть социальных расходов.

Другое же дело, как заметила Черенько, показателем падения экономики было бы то, если бы граждане перешли на натуральное хозяйство и прекратили бы наполнять бюджет.

"Пока же у нас работают кафе, люди ходят в кинотеатры, дома быта - все это признак того, что экономика существует и работает. Когда есть возможность давать рабочие места другим, а не производить все внутри домохозяйства", - добавила она.

Бюджет на 2025 год

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Как объяснял глава украинского правительства Денис Шмыгаль, приоритетом сметы остается защита государства.

В частности, в бюджет заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен. Частично он будет покрываться за счет международной помощи.

С подробным разбором можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Бюджет-2025: что приняли депутаты и с чем будут жить украинцы в следующем году".