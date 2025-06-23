Эксперт раскритиковал выборочные договоренности Минздрава с отдельными производителями

"Правительственная инициатива, которая должна была урегулировать ситуацию после введения временного запрета на маркетинговые договоры, до сих пор не реализована. А тем временем крупные производители сохраняют маржу и экономят на маркетинге, тогда как аптеки вынуждены компенсировать потери за счет повышения цен. Больные же покупают то, что есть, и за те цены, которые видят", - отметил эксперт.

По его словам, ограничения, предусмотренные законодательством, привели к потере доходов среднего звена продаж, в частности аптечных сетей, которые покрывали часть расходов за счет маркетинговых платежей. Это сказывается как на зарплатах сотрудников, так и на общей ценовой политике.

"Минздрав, вместо того чтобы разработать эффективное и справедливое регулирование, ограничился выборочными договоренностями с отдельными производителями. На часть препаратов цены действительно упали, но они исчезли с полок. Все это - имитация реформы, а не ее реализация", - добавил Гаврилечко.