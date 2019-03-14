Експерт розповів, для чого потрібне мито на металобрухт

Фото: Віктор Скаршевський (УНІАН)

За словами Скрашевського, мито забезпечить збереження експорту металу, обсягу валютної виручки і робочих місць

Експортне мито на металобрухт потрібне для збереження експорту металу, обсягу валютної виручки і робочих місць для українців. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

"За останні два роки ціна металобрухту зросла майже в два рази: з 180 до 330 дол. на сьогодні. Тому логічно, що мито на вивезення підвищується з 42 до 58 євро. Якщо закон не буде підписаний або скасований, різко зросте експорт металобрухту з України, що призведе до дефіциту сировини в Україні та, відповідно, зменшення обсягів виробництва металургійної продукції, до зменшення експорту металу та обсягу валютної виручки, що негативно позначиться на валютному курсі. Скоротиться кількість робочих місць", - сказав Скаршевський.

Учасники ринку підкреслюють, що навіть при миті на експорт металобрухту на рівні 30 євро за тонну українські підприємства відчували гострий дефіцит сировини, що призводило до зниження обсягів виробництва та зупинок виробничих потужностей. Україна втрачала робочі місця, податки, а також валютну виручку, що негативно впливало на курс української валюти. Зараз така ситуація може повторитися.

Металурги вважають, що скасування рішення про підвищення мит зіграє на руку "мисливцеві" за українським металобрухтом – анклаву РФ на території Молдавії – невизнаного Придністров'я, на території якого знаходиться Молдавський металургійний завод. Це підприємство працює на енергоресурсах, що поставляються з Росії. Полює за українським металобрухтом і Туреччина, яка є конкурентом України на світовому металургійному ринку.

Металурги розраховують, що президент цей закон підпише, оскільки він важливий для галузі і для економіки країни.

"Якщо подивитися на історію законопроектів (про підвищення експортного мита), президент вже тричі їх підписував, починаючи з жовтня 2016 року. Один раз він повертав документ в Раду з зауваженням, що термін дії мита має бути змінено з двох на один рік. Тому, думаю, президент і цього разу його підпише. Можливо, з таким же маневром, що скоротить термін з двох років до одного року, а можливо і відразу підпише", - висловив упевненість Віктор Скаршевський.

Нагадаємо, у Федерації металургів вважають, що скасування мита на експорт металобрухту може призвести до проблем у металургійній галузі України і до зупинки деяких підприємств.

Як відомо, законопроект про підвищення експортного мита на брухт чорних металів з нинішніх 42 до 58 євро/т, прийнятий Радою 28 лютого, до цих пір не підписаний президентом, а в цей час у Раді зареєстровано проект постанови про його скасування. Якщо він буде прийнятий, вже з вересня мито зменшиться з 42 до 8,5 євро/т, що дозволить заготівникам брухту безперешкодно вивозити його за кордон. При такому сценарії українські підприємства опиняться в умовах дефіциту сировини.