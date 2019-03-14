ФМУ попередила про загрозу зупинки метпідприєм через скасування мита

Фото: Сергій Біленький (УНІАН)

Скасування мита на експорт металобрухту може призвести до проблем у галузі, вважає експерт

Скасування мита на експорт металобрухту може призвести до проблем у металургійній галузі України і до зупинки деяких підприємств. Про це заявив голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

Експерт упевнений: якщо законопроект про підвищення мита на експорт брухту чорних металів не буде підписаний, металургійна галузь повернеться до ситуації, яка була кілька років тому.

"У той час у нас сучасне металургійне підприємство "Інтерпайп Сталь", яке було побудовано буквально з нуля в Дніпрі, мало за 60 днів простою в рік через відсутність сировини. Інші металургійні підприємства, я маю на увазі меткомбінати повного циклу, постійно перебували в стресовому стані, бо не могли знайти на внутрішньому ринку необхідних обсягів металобрухту для виробничої діяльності", - сказав Біленький.

За його словами, у разі реалізації найгіршого сценарію, конкурентоздатність українських метпідприємств різко знизиться, у деяких будуть серйозні проблеми.

"Ми не виключаємо в окремих випадках навіть їх зупинку. У будь-якому випадку це негативно вплине на собівартість і не дозволить підприємствам виконати ті амбітні плани щодо інвестиційних програм, збільшення зарплат у галузі. Це буде відбуватися в умовах високої трудової міграції з України кваліфікованих кадрів. Це може викликати черговий виток трудової міграції, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення надходжень валютної виручки, що в свою чергу може негативно вплинути на курс гривні, яка останнім часом зміцнюється. Всі ці наслідки можуть мати місце в тому разі, якщо президент України не підпише закон (про підвищення мита на експорт чорних металів, - ред.)", - заявив Біленький.

За словами експерта, Україна поступово втрачає свої технологічні галузі через недалекоглядну політику.

"Країна вже втратила машинобудування, яке у свій час було дуже розвиненим. Зараз же ми можемо втратити підприємства металургійної галузі, які у нас досить високотехнологічні і можуть скласти конкуренцію підприємствам металургійної галузі з інших країн. Ми не повинні скочуватися в стан сировинного придатка Європи і повинні зберігати високотехнологічне виробництво, що дозволяє одержувати товари з високою доданою вартістю в Україні. І я сподіваюся, що це розуміє і президент, який повинен визначити свою позицію щодо цього законопроекту", - сказав Біленький.

В якості альтернативи він навів приклад позитивного впливу на галузь експортного мита.

"Введення експортного мита на брухт спочатку 30 євро/тонна, а потім 42 євро/тонна мало величезний позитивний ефект. За час дії мита зросли обсяги виробництва на електрометалургійних підприємствах на 34%, що є дуже значущим показником. Середня зарплата на металургійних підприємствах за час дії мита також дуже значно зросла: на сьогодні на підприємствах, які входять до складу Федерації металургів України, вона досягає 16 тис. грн. Це майже на 50% більше, ніж кілька років тому. Металургійні підприємства повного циклу не відчували перебоїв із забезпеченням сировиною, яке мало місце ще кілька років тому. Від введення мита не постраждала ні держава, ні металургійні підприємства, ні підприємства, що заготовляють металобрухт", - підкреслив Біленький.

Як відомо, законопроект про підвищення експортного мита на брухт чорних металів з нинішніх 42 до 58 євро/т, прийнятий Радою 28 лютого, до цих пір не підписаний президентом, а в цей час у Раді зареєстровано проект постанови про його скасування. Якщо він буде прийнятий, вже з вересня мито зменшиться з 42 до 8,5 євро/т, що дозволить заготівникам брухту безперешкодно вивозити його за кордон. При такому сценарії українські підприємства опиняться в умовах дефіциту сировини, попереджають експерти.