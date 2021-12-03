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Експерт розкритикував рішення столичної влади підвищити тариф на проїзд до 20 гривень

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Київ , П'ятниця 03 грудня 2021 12:32
Експерт розкритикував рішення столичної влади підвищити тариф на проїзд до 20 гривень Фото: автобуси "Київпастранс" (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Гурковська

Незважаючи на протести громадськості, нові ціни на проїзд у столичному громадському транспорті набудуть чинності вже цієї весни. Добиратися на роботу та додому стане відчутною статтею витрати.

Про це заявив політичний аналітик Олексій Біловол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його блог на "Кореспондент.НЕТ".

"Тепер тим, кому потрібно проїхатися на метро, ​​трамваї, тролейбусі чи автобусі, доведеться викласти космічну суму в розмірі 20 грн. Задумавши хоч якось пом'якшити цю "радісну новину", київська влада спробувала "відмазатися", що для власників "Картки киян" тариф буде в розмірі 12 грн. Втіха це досить слабка. По-перше, далеко не у всіх киян вона є і заводити її виключно для знижки на проїзд - не дуже зручно - забудьте про те, щоб оплачувати проїзд мобільним або хваленим Kyiv Smart Card. А по-друге, навіть у цьому випадку підвищення все одно відбувається на 50%. Тому добиратися на роботу і додому простим киянам стане відчутною статтею витрат, особливо якщо необхідна пересадка", - наголосив політолог.

Він також зазначив, що при цьому влада столиці намагається взяти новий кредит у ЄІБ у 100 млн євро на оновлення транспортного складу.

"Але згадуючи історію із кредитом від ЄБРР на автобуси, 20% цієї суми просто вкрадуть. А повертати кредит явно вирішили за рахунок киян - ось вам і підвищення", - зазначив експерт.

За його словами, спочатку такі тарифи планувалося запровадити із січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у транспорті. Влада планує встановити тариф у розмірі 12 грн для мешканців столиці, у яких є "Картка киянина".

Водночас жителі Київської області зможуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн. На його пропозицію, одноразовий квиток для туристів коштуватиме 20 грн.

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