Експерт попередив про економічні загрози у випадку перемоги Зеленського

У випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 економічний розвиток України може опинитись під загрозою. Про це на своєму Facebook написав експерт, співзасновник громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар.

"Нинішній формат другого туру – результат вмілої маніпуляції суспільною свідомістю. Так, ми всі втомилися від економічних негараздів, роздратовані корупційними скандалами, відчуваємо постійну тривогу через війну. Це все стало гарним підґрунтям для просування нового "альтернативного" кандидата", - написав він.

При цьому Пекар вважає, що обирати альтернативу має сенс лише тоді, коли вона справжня і якщо веде до змін на краще.

"Інше – це не завжди краще. Чи є справді альтернативним новий та несистемний кандидат, у незалежності якого є підстави сумніватися? Ми маємо розуміти, що такий президент буде вигідним, у першу чергу, олігархам, які зможуть реалізувати через нього всі свої плани", - вважає він.

Пекар закликав українців зробити свідомий вибір, врахувавши досягнення за останні п’ять років й ризики у випадку перемоги кандидата, про якого фактично нічого невідомо.

"Обрання Володимира Зеленського – це обрання слабкого та несамостійного президента. Такий вибір ставить під загрозу не лише економічний розвиток та безпеку наших дітей, але й саму українську державність. П’ять років тому ми вийшли на захист нашого європейського майбутнього з прагненням позбутися російського імперського гніту. Наше завдання сьогодні – зберегти свій вибір. Євромайдан і був нашим референдумом щодо ЄС та НАТО", - написав експерт.

Він зазначив, що вибори президента – це не експеримент над українцями, а вибір майбутнього глави держави і верховного головнокомандувача Збройних сил України на наступні 5 років.

"Тому віримо, що кожен українець ще раз замислиться перед тим, як ставити позначку у виборчому бюлетені. Оберіть свій пріоритет – європейське майбутнє незалежної України!", - додав експерт.