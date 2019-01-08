Експерт позитивно оцінив шанси Зеленського стати президентом

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Експерт зазначив, що кандидат-шоумен нічим не гірше і навіть краще за інших

Українці перебувають у стані ошуканих очікувань від політиків, щоб вивести суспільство з зневіри і напруги, потрібні нові обличчя у вищих ешелонах влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політичного психолога Сергія Кривулі сайту 24tv.ua.

Коментуючи шанси на перемогу актора Володимира Зеленського, який оголосив про свою участь у майбутній президентській гонці, він зазначив, що кандидат-шоумен нічим не гірше і навіть краще за інших.

"Вважаю, після тих персонажів, які "рулили" нашою країною, шоумен був би більш ніж до речі. І це не іронія. Звичайно, є небезпека, що після потрапляння кандидата на високу посаду у нього може "розвалитися голова". Влада - підступна, вона ламала і не таких, але є шанс і на благополучний результат", - сказав психолог.

Серед сильних сторін Зеленського він назвав освіту, досвід управління, самоіронію, почуття гумору, розсудливість і відсутність шлейфу негативу, який тягнеться за багатьма діючими політиками. Щодо того, що деякі виборці можуть не сприйняти такого незвичайного кандидата, Сергій Кривуля зазначив, що в цьому випадку може спрацювати психологічна противага.

"В противагу старшому поколінню, остогидлій владі, бездарній політиці і т. д. багато, можливо, підуть і проголосують за актора і просто "свого хлопця". Перебити авторитет старих політиків можна тільки впізнаваністю і харизмою. І того, і іншого у Зеленського достатньо", - вважає експерт.

Нагадаємо, в новорічну ніч Володимир Зеленський оголосив, що йде в президенти. Вже 1 січня запрацював сайт для збору бажаючих приєднатися до його команди. Станом на 8 січня на ньому зареєструвалося понад 400 тис. осіб. Крім того, Зеленський опублікував відеозвернення, в якому висміяв передвиборні програми старих політиків і закликав українців долучитися до формування його програми, написавши йому через соцмережі 5 головних проблем країни.