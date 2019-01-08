ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Эксперт позитивно оценил шансы Зеленского стать президентом

Новости » Выборы 2019    08.01.2019 - 18:32
Эксперт позитивно оценил шансы Зеленского стать президентом
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Эксперт отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других

Украинцы находятся в состоянии обманутых ожиданий от политиков, чтобы вывести общество из уныния и напряжения, нужны новые лица в высших эшелонах власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политического психолога Сергея Кривули сайту 24tv.ua.

Комментируя шансы на победу актера Владимира Зеленского, который объявил о своем участии в предстоящей президентской гонке, он отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других.

"Считаю, после тех персонажей, которые "рулили" нашей страной, шоумен был бы более чем кстати. И это не ирония. Есть, конечно, опасность, что после попадания кандидата на высокую должность у него может "развалиться голова". Власть - коварная, она ломала и не таких, но есть шанс и на благополучный исход", - сказал психолог.

Среди сильных сторон Зеленского он назвал образование, опыт управления, самоиронию, чувство юмора, рассудительность и отсутствие шлейфа негатива, который тянется за многими действующими политиками. В отношении того, что некоторые избиратели могут не воспринять такого необычного кандидата, Сергей Кривуля отметил, что в этом случае может сработать психологический противовес.

"В пику старшему поколению, опостылевшей власти, бездарной политике и т. д. многие, возможно, пойдут и проголосуют за актера и просто "своего парня". Перебить авторитет старых политиков можно только узнаваемостью и харизмой. И того, и другого у Зеленского достаточно", - считает эксперт.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты. Уже 1 января заработал сайт для сбора желающих присоединиться к его команде. По состоянию на 8 января на нем зарегистрировалось более 400 тыс. человек. Кроме того, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором высмеял предвыборные программы старых политиков и призвал украинцев приобщиться к формированию его программы, написав ему через соцсети 5 главных проблем страны.

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты В "Опоре" сомневаются в массовом подвозе жителей ОРДЛО на выборы
Новости Украины Владимир Зеленскийвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь