Эксперт позитивно оценил шансы Зеленского стать президентом

Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Эксперт отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других

Украинцы находятся в состоянии обманутых ожиданий от политиков, чтобы вывести общество из уныния и напряжения, нужны новые лица в высших эшелонах власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политического психолога Сергея Кривули сайту 24tv.ua.

Комментируя шансы на победу актера Владимира Зеленского, который объявил о своем участии в предстоящей президентской гонке, он отметил, что кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других.

"Считаю, после тех персонажей, которые "рулили" нашей страной, шоумен был бы более чем кстати. И это не ирония. Есть, конечно, опасность, что после попадания кандидата на высокую должность у него может "развалиться голова". Власть - коварная, она ломала и не таких, но есть шанс и на благополучный исход", - сказал психолог.

Среди сильных сторон Зеленского он назвал образование, опыт управления, самоиронию, чувство юмора, рассудительность и отсутствие шлейфа негатива, который тянется за многими действующими политиками. В отношении того, что некоторые избиратели могут не воспринять такого необычного кандидата, Сергей Кривуля отметил, что в этом случае может сработать психологический противовес.

"В пику старшему поколению, опостылевшей власти, бездарной политике и т. д. многие, возможно, пойдут и проголосуют за актера и просто "своего парня". Перебить авторитет старых политиков можно только узнаваемостью и харизмой. И того, и другого у Зеленского достаточно", - считает эксперт.

Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты. Уже 1 января заработал сайт для сбора желающих присоединиться к его команде. По состоянию на 8 января на нем зарегистрировалось более 400 тыс. человек. Кроме того, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором высмеял предвыборные программы старых политиков и призвал украинцев приобщиться к формированию его программы, написав ему через соцсети 5 главных проблем страны.