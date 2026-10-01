Эксперт объяснил, как россияне хотят разогнать "Герань-5" до 700 км/ч
Россия меняет компоновку реактивного дрона "Герань-5": двигатель, ранее крепившийся сверху на пилоне, переносят внутрь кормовой части фюзеляжа. По оценке авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, противник пытается разогнать дрон более 600-700 км/ч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиационного эксперта Анатолия Храпчинского.
Что изменилось в конструкции
Храпчинский обращает внимание, что на последних фото и кадрах поражений очередных итераций "Герани-5" зафиксировано показательное изменение компоновки. Реактивный двигатель, ранее открыто крепившийся на пилоне над фюзеляжем, переносят внутрь кормовой части.
За этим внешним изменением, по словам эксперта, стоит попытка разогнать дрон более 600-700 км/ч. В первых версиях небольшой китайский турбореактивный двигатель Telefly попросту установили сверху. Для скоростей 350-400 км/ч это еще работало, но попытка выжать больше, объясняет он, уперлась в аэродинамический тупик.
Храпчинский называет две причины:
- Паразитное сопротивление. Двигатель на пилоне работает как аэродинамический тормоз. На высоких скоростях лобовое сопротивление растет пропорционально нивелированному квадрату и без того скромную тягу малого двигателя.
- Пикирующий момент. Линия тяги вынесена высоко над центром масс и постоянно наклоняет нос дрона вниз. Автопилот вынужден непрерывно парировать это, задирая рули высоты вверх. Это создает постоянное балансировочное сопротивление, и планер фактически тормозит собственными управляющими поверхностями.
По словам эксперта, интеграция двигателя в контур фюзеляжа выравнивает линию тяги с осью аппарата, убирает сопротивление пилона и стабилизирует руль в нейтрале.
Какую цену за это платят россияне
В то же время, отмечает Храпчинский, за попытку прибавить скорости конструкторы расплачиваются ключевыми параметрами:
- Потеря дальности. Внутренний мотоотсек, воздушные каналы и термоизоляция забирают пространство, где раньше было горючее. С высоким аппетитом реактивного двигателя это, по словам эксперта, существенно обрезает радиус действия.
- Технологическая цена. Выхлоп двигателя нагревается до 700 градусов. По словам Храпчинского, разместить такую камеру внутри композитного фюзеляжа без разрушения смол возможно только с металлическими экранами, термозащитой и принудительной продувкой. Конструкция стремительно дорожает и становится сложной в производстве.
Зачем противнику эта спешка
По мнению эксперта, здесь враг пытается сыграть на опережение. Он обращает внимание, что на кадрах зафиксирована атака вдогонку: реактивную цель в хвост дожимает высокоскоростной дрон-перехватчик квадрокоптерного типа от компании "Дикие Шершни", разработанный специально для уничтожения враждебных реактивных беспилотников.
По словам Храпчинского, первые успешные применения наглядно показали, что цели в диапазоне 400–450 км/ч можно с уверенностью доставать в заднюю полусферу даже этим классом перехватчиков.
Храпчинский признает, что реактивные дроны пока не сбивают массово и системно, поскольку это направление только масштабируется и набирает обороты. Но, по его мнению, противник уже просчитал неизбежную угрозу и понимает, что оставаться в скоростной нише до 500 км/ч означает гарантированно подставить свои реактивные изделия под дешевое уничтожение. Именно поэтому, считает эксперт, россияне спешат пересечь порог в 700-800 км/ч.
По его оценке, для зенитного дрона-перехватчика это серьезный физический барьер. Чтобы догнать такую цель на встречно-рядовых курсах или тем более вдогонку, перехватчик должен развивать уже под 900 км/ч. Это, объясняет Храпчинский, требует совсем другой трансзвуковой аэродинамики, дорогих мощных турбореактивных двигателей и сверхбыстрой оптики, которая должна обрабатывать картинку и наводиться на миллисекундные задержки.
Цель врага, по его мнению, проста: вывести "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и снова заставить Украину тратить на нее дефицитные ракеты больших комплексов ПВО.
Однако, считает эксперт, пытаясь обогнать перехватчики, россияне загоняют себя в известную ловушку. Вместо массового и копеечного изделия они получают капризную в серии дорогую мини-крылатую ракету с существенно ограниченным радиусом полета.
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Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 сентября 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк обнародовал видео , на котором экипаж "Рубин" с помощью перехватчика STING S производства "Диких шершней" сбивает "Герань-5".
Аппарат длиной около 6 м и размахом крыльев до 5,5 м несет боеголовку массой примерно 90 кг. Он оснащен китайским реактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A, разгоняется до 450-600 км/ч и имеет заявленную дальность около 1000 км.
29 сентября РБК-Украина писала, что перехватчик "Генерал Черешня Bullet" впервые поразил российский реактивный дрон "Герань-4". Цель была уничтожена операторами БпЛА Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины.