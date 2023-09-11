Эксперт объяснил, как непогода повлияет на контрнаступление ВСУ и оборону россиян

По его словам, сильные дожди окажут негативное влияние на работу аэроразведки, так как водяная стена снизит возможности визуально идентифицировать враждебные цели. А порывы ветра вообще могут "здуть" легкие беспилотники.

В свою очередь проблемы с аэроразведкой негативно повлияют на работу артиллерии. Ограниченное использование дронов скажется на скорости и количестве передаваемых координат, что повлияет на интенсивность огня.

Артиллерийские расчеты не просто по координатам стреляют. Они учитывают поправки на ветер, дождь, температуру, атмосферное давление. Работа артиллерии не в том, чтобы завел координаты, стрельнул и оно полетело. Учитываются все факторы, даже температура ствола. Это большая наука, а в боевых расчетах люди с опытом, им многое нужно знать, чтобы достойно выполнять задачи", - считает Гетьман.

По его словам, размокшие грунты повлияют на работу бронетехники, потому что будет сложно двигаться не только колесным, но и гусеничным машинам. Однако относительно почв есть и другое мнение - на юге преимущественно песчаные и хорошо аэрированные почвы, которые быстро высыхают. Они остаются достаточно жесткими во время дождя, поэтому даже зимой могут подходить для маневрирования бронетехники.

По мнению эксперта, погодные условия не могут быть однозначным врагом или союзником для ВСУ, потому что ливни создадут проблемы не только для украинцев, но и для засевших в обороне россиян.

"Вести оборону в окопе проще, чем наступать в плохих условиях. А с другой стороны, россиянам тоже будет не поздороваться, потому что на линию фронта нужно подвозить все необходимое от еды к топливу и снарядам. Если вокруг будет непроходимая грязь и останутся только дороги, которые мы будем держать под огневым контролем, все это врагу будет сложно делать. С другой стороны, мы понимаем, что дожди продлятся максимум несколько недель. Да и не факт, что они будут идти по всей линии фронта и невозможно будет двигаться", - добавил он.

Напомним, ранее американский генерал заявил, что активная фаза украинского контрнаступления якобы может занять еще 30-45 дней.

После этого, по мнению Милли, нашим защитникам будет труднее маневрировать из-за погодных условий.

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