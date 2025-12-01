Эксперт объяснил, как "морские дроны" СБУ изменяют баланс сил в Черном море

По его оценке, использование морских дронов Sea Baby может повлиять как на российский бюджет, так и на общую военно-морскую ситуацию в Черноморском регионе.

Черненко отмечает, что удары произошли накануне запланированных переговоров украинской и американской сторон, и СБУ в очередной раз провела "образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня".

Александр Черненко обращает внимание, что СБУ продолжает модернизировать морские дроны, способные преодолевать большие расстояния и нести усиленную боевую часть. Он напоминает, что эти дроны уже применялись во время нескольких спецопераций, в частности, при атаке на Крымский мост и в районах Черного моря, что позволило Украине восстановить собственный морской коридор.

Политолог также указывает, что атаки были направлены на суда, которые используются РФ для обхода санкций и обеспечивают до 30% экспорта российской нефти. Через Черное море проходит около четверти такого экспорта. По оценкам, приведенным политологом, еженедельные доходы России от деятельности "теневого флота" могут составлять около 1 млрд долларов. Каждое из пораженных судов могло перевозить партию нефти стоимостью до 70 млн долларов.

Черненко считает, что после этих ударов могут вырасти стоимость фрахта и страхования для судов, занимающихся транспортировкой российской нефти.

"А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет гораздо менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы", - резюмирует эксперт.