Эксперт объяснил, почему заявления Порошенко о нефтепроводе "Дружба" неуместны

По словам Олещука, указанный нефтепровод, который принадлежал Украине, через оффшоры присвоили фирмы Медведчука при содействии в то время главы государства Порошенко.

"Труба была бартером между [нелегитимным президентом России Владимиром] Путиным и "гетманом". Это было своеобразное "спасибо" от Путина за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность России. Кстати, как рассказывал сам Медведчук, в схеме "трубы" была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата с Порошенко включительно. Только по публичным данным, Порошенко должен возместить Украине $210 млн убытков. Где тогда были заявления Порошенко?" - подчеркнул Олещук.

По словам эксперта, Порошенко предложил зарегулировать криптовалюты и обложить их налогом "для наполнения украинского бюджета", забыв о собственных офшорных активах и уклонении от налогов им и членами его семьи.

"Порошенко требует облагать налогом крипту в момент, когда его сына поймали на неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн. В момент, когда он через свой банк вложил в облигации 156 млн грн, которые украинцы донатили в его фонд. Из них Порошенко заработал 50 млн грн необлагаемой (!) прибыли. А сколько добытых сомнительным способом миллиардов Порошенко вывел в офшоры? Или все уже забыли Panama Papers? А сколько налогов Порошенко уплатил в армию России, торгуя в войну на территории РФ ("Roshen" в Липецке и др.)?" - отметил эксперт.

Он также раскритиковал инициативу Порошенко заблокировать Telegram в Украине.

Напомним, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о санкциях в отношении Порошенко.

Также его обвинили в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций так называемых "ЛНР" и "ДНР". По версии следствия, он связан с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО в 2014-2015 годах.